تأهيل مصدق وبنتايك.. كواليس تدريبات الزمالك اليوم

كتبت-هند عواد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وألقى يانيك فيريرا، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، شرح خلالها بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في الفقرة الفنية خلال المران، وحرص على منح اللاعبين بعض التعليمات.

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة فقرة التدريبات البدنية الخفيفة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

تابع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وشارك المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الفريق في جانب من التدريبات الجماعية، بعدما تعرض لإصابة بشد عضلي خفيف، خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وواصل اللاعب برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران، كما واصل المغربي محمود بنتايك هو الآخر تدريباته التأهيلية، تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال.

ويعاني بنتايك من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض لها خلال معسكر الفريق الأخير، وفي نفس الوقت أدى علي نوفل الظهير الأيمن الصاعد تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.







