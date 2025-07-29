نادي الأهلي يعلن التعاقد مع مدرب جديد لكرة الطائرة

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بداية من الموسم الجديد.

وأشار العوضي مدير النشاط الرياضي، إلى أن التعاقد مع جوردون مايفورث يأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، لتوفير الاستقرار والأجواء المناسبة لاستمرار مسيرة البطولات.

وجاء التعاقد مع المدرب الأمريكى خلفا للإسباني فيرناندو مونزو، بعد حصد 3 ألقاب بالموسم الماضي (السوبر المصري، الدوري، وبطولة الكأس).

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