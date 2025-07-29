لماذا طلب المصري ضم عواد في صفقة تبادلية؟.. مصدر يُجيب



القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن سبب طلب النادي المصري البورسعيدي التعاقد مع حارس مرمى الزمالك محمد عواد في صفقة تبادلية تقضي برحيل الظهير الأيمن بصفوفهم أحمد عيد إلى القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن تفاقم أزمة حارس مرماهم محمود جاد ورفضه تجديد التعاقد بالقيمة المالية التي كان يحصل عليها دفع مسؤولو المصري للبحث عن حارس مرمى أخرى، مضيفًا:"الزمالك لديه أزمة في مركز الظهير الأيمن وطلب أحمد عيد فطلبنا ضم حارس مرمى من صفوفه وهو محمد عواد".

وأشار المصدر إلى أن إدارة المصري قررت تدرب جاد مع الناشئين بسبب موقفه الرافض لتجديد التعاقد:"طلب زيادة في العقد قبل التجديد ولكن لا يوجد إمكانية لذلك".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"النادي الآن يمتلك حارسين محمود حمدي وعصام ثروت بالاضافة إلى محمود جاد.

يذكر أن عقد محمود جاد مع المصري ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل 2025/26 ما يعني أحقيته في التوقيع لأي نادِ بداية من شهر يناير المقبل.

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