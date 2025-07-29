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وزير الرياضة يهنئ رئيس اللجنة الأولمبية بهذا الإنجاز

04:52 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

أشرف صبحي

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كتب- محمد خيري:
تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التهنئة إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، كأول مصري يتقلد هذا المنصب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة إلي أن هذه الثقة الدولية، تعكس كفاءة الكوادر المصرية في المجال الرياضي، ومتمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة ومزيدًا من النجاحات للرياضة المصرية عالميًا.

وفاز المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية World Aquatics، ليصبح بذلك أول مصري في تاريخ الرياضات المائية يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الرياضي والإداري، ومؤشرًا قويًا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكوادر المصرية في المحافل الرياضية الدولية.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن فخره واعتزازه بهذا النجاح مقدمًا خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، وتمكين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية الدولية.

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أشرف صبحي وزير الرياضة اللجنة الأولمبية ياسر إدريس
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