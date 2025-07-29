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إعلامي يفجر مفاجأة حول انتقال أحمد عبدالقادر لـ بيراميدز

04:19 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

احمد عبدالقادر

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز حال رحيله عن الأحمر.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "حتى هذه اللحظة، أحمد عبد القادر يرفض أي عرض يجلبه الأهلي لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "أحمد عبد القادر لم يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي، واللاعب يستمع لأي عروض تأتي له سواء من الزمالك أو بيراميدز".

وتابع: "الزمالك لديه رغبة قوية في التعاقد مع أحمد عبد القادر، وبيراميدز دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضي مع أحمد عبد القادر أيضا"ز

وواصل: "خلال الساعات الحالية، أحمد عبد القادر أقرب للانتقال لبيراميدز عن الزمالك، والأهلي بكل تأكيد لن يبيع أحمد عبد القادر إلى الزمالك أو بيراميدز".

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أحمد عبدالقادر بيراميدز الإعلامي كريم رمزي الأهلي
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