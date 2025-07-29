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إكرامي يكشف لمصراوي سبب عدم مثول رمضان صبحي أمام النيابة

04:00 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، وصهر رمضان صبحي لاعب بيراميدز، سبب عدم مثول الأخير أمام النيابة للإدلاء بأقوله فيما تم اتهامه به بوقت سابق بتهمة التزوير.

وفي مايو الماضي 2025، تم ضبط أحد الأشخاص خلال أداء امتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد، وبعد ضبطه من قبل عميد المعهد اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، مقابل حصوله على مبلغ مالي وهو الأمر الذي نفاه اللاعب صاحب الـ 28 عاماً قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عند عودته لمطار القاهرة رفقة بعثة بيراميدز التي كانت تخوض معسكرًا في دولة تركيا.

وقال إكرامي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"ما أحدث (اللبس) هو أن الإخطارات كانت تصله على محل إقامته القديم ولكن رمضان لا يمانع بالطبع في المثول والإدلاء بأقوله فهو لم يقم بما تم الترويج له".

وأتم نجم حراسة مرمى النادي الأهلي سابقًا تصريحاته بالتنويه إلى أن رمضان صبحي قد أدلى بأقوله وفي انتظار قرار إخلاء سبيله.

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