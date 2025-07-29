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"ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي

03:46 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:
علق الإعلامي أحمد شوبير، بقوة على زيارة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، للمعبد البوذي، رفقة فريقه ليفربول، خلال معسكر الإعداد الذي يقام حاليا.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي: "إمبارح الدنيا اتقلبت على محمد صلاح، لإنه كان في معبد بوذي من أجل الخضوع لجلسة تأمل وتصفية للذهن ضمن برنامج فريقه وخطة المدرب آرني سلوت لإعداد اللاعبين نفسيا للموسم الجديد".

وأضاف: "المعبد ده من أبرز المعالم في طوكيو وتأسس سنة 1657، وهو مرتبط بالثقافة اليابانية ورياضة السومو".

أكمل: "أيضا المعبد مرتبط بالحدائق الجميلة اللي بتبقى وجهة للتأمل والهدوء النفسي، ولكن فجأة من ناس لا عارفين بيعملوا إيه ولا شغلتهم إيه، تقول صلاح والبوذية وقاعد في معبد بوذي".

وأختتم تصريحاته: "بوذية إيه يا عم حرام عليك!، بوذية إيه الله يسترك!، مش كده يا جماعة إنتوا ليه الحاجة الحلوة اللي عندنا للأسف الشديد البعض بيحاول إنه يفسدها؟!".

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أحمد شوبير المعبد البوذي محمد صلاح ليفربول
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