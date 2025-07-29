الزمالك يكشف بالخطأ عن صفقة جديدة (صورة)

كتب- محمد خيري:

شهد مران الفريق الأول لنادي الزمالك، الذي أقيم أمس الإثنين، مشاركة أحمد ربيع لاعب الفريق الجديد.

وتعاقد نادي الزمالك مع أحمد ربيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي البنك الأهلي، ووقع لمدة 5 سنوات.

ولم يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عن الصفقة حتى الآن، رغم مشاركة اللاعب أمس الإثنين في المران لأول مرة.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عبر المنصات المختلفة للنادي.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، المغربي عبدالحميد معالي، من نادي اتحاد طنجة المغربي، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.