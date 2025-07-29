خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز

كتب- محمد خيري:

فتح نادي الزمالك الباب، أمام رحيل حارس مرمى الفريق الأول، محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمد صبحي عرضا من نادي بيراميدز، خلال الفترة الماضية من أجل الانتقال إليه، ولكن الزمالك لم يحدد موقفه.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك منفتح هذه المرة على رحيل حارسه محمد صبحي إلى نادي بيراميدز، ولكن وفقا لشروط محددة.

وأوضح المصدر، أن من ضمن شروط نادي الزمالك، الحصول على مبلغ مالي كبير لا يقل عن 2 مليون دولار، أو الحصول على صفقة تبادلية وضم اللاعب مصطفى فتحي.

واختتم المصدر، أن الأمور سوف تحسم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل اقتراب بداية الموسم المقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.