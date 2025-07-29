رد طريف من سيد عبد الحفيظ على احتمالية انضمام ابنه للزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى سيد عبدالحفيظ نجم فريق الأهلي ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء صعوبة انتقال نجله يوسف لفريق الزمالك.

عبدالحفيظ ردّ ضاحكًا على موقفه حال طلب الزمالك ضم نجله، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر، مساء أمس الإثنين:"هعتبر نفسي مسمعتش السؤال فهناك أشياء في الحياة صعب تحدث".

وعن إعارة يوسف من الأهلي لفاركو، قال:"لم أعترض على الأمر فهي فرصة جيدة له ليشارك ويتطور وربنا يوفقه فالمشاركة والتطور أمور هامة جدًا للاعب في كرة القدم".

يوسف صاحب الـ 20 عاماً كان قد انضم لصفوف فاركو خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء فترة إعارته بالموسم الماضي لصفوف سيراميكا كليوباترا.

اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيمن لم يشارك بقميص سيراميكا في أي مباراة ولكنه شارك بـ 3 مباريات مع الأهلي في الدوري بواقع 117 دقيقة لعب.

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