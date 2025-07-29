مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

إنبي

مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:45

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي عن جلسة قد تحل أزمة للزمالك في الموسم المقبل

02:25 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم هلهول رفقة أحمد عيد لاعب المصري
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد ينشر صورته مع زيزو من معسكر منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد من تدريبات منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد
  • عرض 10 صورة
    أحمد عيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الظهير الأيمن بفريقهم الأول لكرة القدم في ظل النقص العددي به.

الزمالك لا يمتلك بمركز الظهير الأيمن سوى عمر جابر بعدما رحلّ أحمد محمود على سبيل الإعارة للاتحاد السكندري بجانب عدم التجديد للتونسي حمزة المثلوثي عقب انتهاء تعاقده.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك بنظرائهم في المصري مساءً لبحث طلباتهم لبيع عقد الظهير الأيمن بصفوفهم أحمد عيد.

أحمد عيد صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم للزمالك بالانتقالات الصيفية لموسم 2015/16 قادمًا من الأهلي ثم تم تصعيده للفريق الأول بموسم 20/21 قبل أن يرحل معاراً للإسماعيلي ثم لإنبي ثم انضم للمصري بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

وشارك عيد بقميص المصري خلال الموسم الماضي بـ 20 مباراة حصل خلالها على 4 بطاقات صفراء خلال 1283 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

4 صور ترصد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة

"هدفان غير معتادين".. محمد صلاح يخطف الأنظار قبل مباراة يوكوهاما بفيديو 14 ثانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عيد الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

جميعة رجال الأعمال تحذر الحكومة من "رسوم الساحل" الجديدة: مقلقة ونطالب بإلغائها
"أبو شيخة وزبارقة ومشهور".. من هم الثلاثي وراء الدعوة للتظاهر ضد مصر في تل أبيب؟
شكرا على تعاونكم.. الكهرباء تصدر بيانا جديدا بشأن محطة محولات جزيرة الدهب
نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة