مصدر يكشف لمصراوي عن جلسة قد تحل أزمة للزمالك في الموسم المقبل

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الظهير الأيمن بفريقهم الأول لكرة القدم في ظل النقص العددي به.

الزمالك لا يمتلك بمركز الظهير الأيمن سوى عمر جابر بعدما رحلّ أحمد محمود على سبيل الإعارة للاتحاد السكندري بجانب عدم التجديد للتونسي حمزة المثلوثي عقب انتهاء تعاقده.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك بنظرائهم في المصري مساءً لبحث طلباتهم لبيع عقد الظهير الأيمن بصفوفهم أحمد عيد.

أحمد عيد صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم للزمالك بالانتقالات الصيفية لموسم 2015/16 قادمًا من الأهلي ثم تم تصعيده للفريق الأول بموسم 20/21 قبل أن يرحل معاراً للإسماعيلي ثم لإنبي ثم انضم للمصري بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

وشارك عيد بقميص المصري خلال الموسم الماضي بـ 20 مباراة حصل خلالها على 4 بطاقات صفراء خلال 1283 دقيقة لعب.

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