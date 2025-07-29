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4 صور ترصد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة

02:14 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    4 صور ترصد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة
  • عرض 4 صورة
    4 صور ترصد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة
  • عرض 4 صورة
    4 صور ترصد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة
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واجد المغربي عبدالحميد معالي بالحصة التدريبية لفريق الزمالك يوم أمس الإثنين ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وأعلن الزمالك يوم أمس بصورة رسمية عن التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عاماً قادمًا من اتحاد طنجة المغربي لمدة 5 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وشارك الجناح المغربي في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب التدريبات الفنية مع زملائه بالفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وكذلك مع لاعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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