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تجربة سرية بقرار ريبيرو.. الأهلي يواجه إنبي وديا اليوم

12:48 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، تجربة ودية جديدة اليوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد.

ويستهل النادي الأهلي مشواره، في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل، بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولى.

واختتم النادي الأهلي مؤخرا معسكره في تونس، الذي خاض فيه عددا من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويلتقي النادي الأهلي اليوم الثلاثاء مع نظيره إنبي، وديا، على ملعب النادي "التتش"، ورفض المدير الفني الإسباني، إذاعة المباراة عبر قناة النادي، لفرض السرية على أسلوب لعبه قبل بداية الموسم.

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فريق الأهلي إنبي خوسيه ريبيرو
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