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بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين فيفا والاتحاد المصري لكرة القدم

12:46 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب _FIFA TDS_ بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم
  • عرض 4 صورة
    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب _FIFA TDS_ بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم (1)
  • عرض 4 صورة
    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب _FIFA TDS_ بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم (2)
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بدأت مساء يوم أمس الاثنين الاختبارات الفنية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي يستضيفها مركز المنتخبات الوطنية.

وشهد افتتاح المشروع مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد والمشرف على المشروع.

وتواجد أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.

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