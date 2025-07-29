نجم الزمالك السابق: رحيل زيزو أنقذ القلعة البيضاء

كتب- محمد خيري"

تحدث حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، عن الصفقات التي أبرمها المارد الأبيض حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "لن أقيم صفقات الزمالك الجديدة قبل ظهورهم الرسمي مع الفريق".

وأضاف: "من الصعب الحكم على صفقات الزمالك، الوقت مازال مبكرا ولن يتم الحديث عن مستواهم قبل 5 أو 6 مباريات في الدوري.

وأضاف: "الزمالك يتعاقد مع صفقات جديدة بناء على الاحتياجات الفنية فقط وليس على حسب أهواء الجماهير".

وواصل: "حزنت من انتقال امام عاشور إلى الأهلي عكس زيزو، الذي أعطى الكثير لنادي الزمالك وحقق بطولات ولكن النادي لم يقف على لاعب".

وأكمل: "زعلت على إمام عاشور لأنه كان يريد البقاء في نادي الزمالك، والهجوم على زيزو من جماهير الزمالك "عيب" لأنه أعطى الكثير".



واستطرد: "مجلس الزمالك لم يخطئ في ملف أحمد زيزو وجمهور الزمالك كان سيقيم ثورة حال الموافقة على رحيله".

واختتم تصريحاته: "رحيل زيزو انقذ أوضة لبس الزمالك من المشاكل لأنه كان سيصنع مشاكل كبيرة بسبب راتبه".