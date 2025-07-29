رئيس نادي اتحاد طنجة يفجر مفاجآة في صفقة انتقال معالي للزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، نصر الدين كرطيط، إن مفاوضات الزمالك معهم لضم موهبتهم عبد الحميد معالي لم تأخذ وقتًا طويلاً.

وأضاف نصر الدين كرطيط في تصريحات للقناة الأولى مساء يوم أمس الإثنين:"ما يكتب في الصحف عن قيمة الشرط الجزائي لمعالي غير صحيح أطلاقًا فكان أكبر من 300 ألف دولار والزمالك دفع أقل من الشرط الجزائي الموجود بالعقد ليضم اللاعب".

وتابع رئيس نادي اتحاد طنجة:"عبدالحميد معالي انتقل لصفوف الزمالك بسبب علاقتنا الجيدة بالنادي ورغبة اللاعب الملحة أيضًا وكانت هناك عروضًا للاعب من الدنمارك وفرنسا ولكنه فضّل الانضمام للزمالك".

وأتم كرطيط تصريحاته بقوله:"في المغرب يتوقعون مستقبل واعد لمعالي خاصة وأنه شارك في بطولات عديدة وخاض تجارب مهمة، وما زال لديه الوقت للتطور".

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء يوم أمس الإثنين التعاقد مع الجناح صاحب الـ 19 عامًا بعقد لمدة 5 سنوات.

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