"واحد عاوز الزمالك وديانج الموضوع صعب".. شوبير يكشف أزمات في الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الأزمات التي يعاني منها النادي الأهلي في الوقت الحالي، في ظل رغبة بعض اللاعبين في الرحيل وعدم تجديد العقود.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي عنده 3 مشاكل أولهم أحمد عبدالقادر عاوز يلعب ويبقى أساسي ولو مش هيلعب هيمشي، وكل المعطيات بتقول إنه عاوز الزمالك".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر، هينتظم في المران ويدخل المنافسة لحد ما يجيله عرض مناسب للنادي الأهلي ويرحل".

وأضاف: "أحمد نبيل كوكا لديه عرض من نادي قاسم باشا التركي، ولكن لم يلب رغبات الأهلي لا في الرقم المعروض ولا في طريقة السداد".

واختتم تصريحاته: "أليو ديانج الأهلي مكثف المفاوضات معاه من أجل الإبقاء عليه والتجديد معاه بقى صعب دلوقتي لأنه هيبقى ملك نفسه في يناير ومن حقه يوقع لأي نادي".