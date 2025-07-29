"يصل خلال أيام".. وكيل أجنبي يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

كتب- محمد خيري:

أكد الباراجوياني ميكيل جونزاليس وكيل اللاعبين، أن نادي الزمالك أنهى التعاقد مع جناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جونزاليس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الزمالك أنهى التعاقد مع جناح أجنبي خلال الفترة الجارية".

وأضاف: "هناك تكتم شديد على الجناح الأجنبي، سواء جنسيته وكل التفاصيل الخاصه بيه".

وتابع: "عقدنا عدد من الجلسات مع جون ادورد و حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال الأيام الماضية ومن المقرر، وسأصل خلال أيام إلى مصر بصحبة اللاعب لإنهاء كافة تفاصيل انتقاله للزمالك".

وتابع: "اللاعب هيكون إضافة للفريق في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي، وهناك اتفاق شبه نهائي على انتقال اللاعب إلى الزمالك".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع المغربي عبدالحميد معالي، صاحب الـ19 عاما وسيتم قيده تحت السن.