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كوكا ينتظم بمعسكر الاتفاق السعودي رغم عدم إعلان الصفقة

11:18 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    كوكا و محمد صلاح
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    أحمد حسن كوكا
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    ستوري كوكا
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    كوكا
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    احتفال كوكا بهدفه في مرمى لانس (2)
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    أحمد حسن كوكا
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    أحمد حسن كوكا
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسن كوكا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتظم المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" بمعسكر فريق الاتفاق السعودي المقام في مدينة الجارف البرتغالي رغم عدم إعلان الصفقة بصورة رسمية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، مساء يوم أمس الإثنين، أن كوكا وصل يوم الأحد إلى المعسكر وخاض تدريبات رفقة المعد البدني شملت الشقين البدني والفني.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مسؤولي نادي الاتفاق قد أتموا صفقة ضم كوكا ولكن ينتظرون بعض الإجراءات الروتينية قبل الإعلان رسميًّا عنها.

وكان نادي لوهافر الفرنسي قد أعلن مؤخرًا رحيل مهاجمه المصري كوكا بعدما انضم لصفوفه خلال الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي قادمًا من نادي ريو أفي البرتغالي.

وستكون هذه التجربة هي الأولى بالمنطقة العربية للمهاجم الذي غادر فريق الشباب بالنادي الأهلي لنظيره في ريو أفي البرتغالي بموسم 11/12.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا الموسم الماضي بـ 27 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 1199 دقيقة لعب.

وكان نادي الاتفاق قد أنهى الموسم الماضي 2024/25 من الدوري السعودي في المركز السابع برصيد 50 نقطة جمعها من 34 مباراة.

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