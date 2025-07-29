كوكا ينتظم بمعسكر الاتفاق السعودي رغم عدم إعلان الصفقة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتظم المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" بمعسكر فريق الاتفاق السعودي المقام في مدينة الجارف البرتغالي رغم عدم إعلان الصفقة بصورة رسمية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، مساء يوم أمس الإثنين، أن كوكا وصل يوم الأحد إلى المعسكر وخاض تدريبات رفقة المعد البدني شملت الشقين البدني والفني.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مسؤولي نادي الاتفاق قد أتموا صفقة ضم كوكا ولكن ينتظرون بعض الإجراءات الروتينية قبل الإعلان رسميًّا عنها.



وكان نادي لوهافر الفرنسي قد أعلن مؤخرًا رحيل مهاجمه المصري كوكا بعدما انضم لصفوفه خلال الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي قادمًا من نادي ريو أفي البرتغالي.

وستكون هذه التجربة هي الأولى بالمنطقة العربية للمهاجم الذي غادر فريق الشباب بالنادي الأهلي لنظيره في ريو أفي البرتغالي بموسم 11/12.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا الموسم الماضي بـ 27 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 1199 دقيقة لعب.

وكان نادي الاتفاق قد أنهى الموسم الماضي 2024/25 من الدوري السعودي في المركز السابع برصيد 50 نقطة جمعها من 34 مباراة.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. سبب القبض على رمضان صبحي.. وصور شيكابالا في حفل زفاف شقيقته

بنشرقي: زيزو مقاتل وبن رمضان فنان.. وأتمنى إلغاء الـ VAR (فيديو)



