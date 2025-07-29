"3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا

كتب- محمد خيري:

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، خبر سار، على حد قوله، حول زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر سار بداية من الموسم بعد القادم هيشارك 3 فرق من الدول الأعلى تصنيف في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "من الدول اللي هيشارك منها 3 فرق، مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر".

جدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فريقين من مصر، بيراميدز حامل اللقب، والنادي الأهلي، بينما يشارك في بطولة الكونفدرالية فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.