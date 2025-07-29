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بنشرقي: زيزو مقاتل وبن رمضان فنان.. وأتمنى إلغاء الـ VAR (فيديو)

10:51 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    زيزو وكريم فؤاد
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    زيزو
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    زيزو ومحمد علي بن رمضان
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    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    احتفال محمد علي بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان وتريزيجيه
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    محمد علي بن رمضان (1)
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    بن رمضان
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    أشرف داري
  • عرض 13 صورة
    أشرف داري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بن شرقي برباعي فريقه أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أشرف داري ومحمد علي بن رمضان.

وقال بنشرقي خلال مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي مساء أمس الإثنين لبنشرقي يجيب خلاله على أسئلة سريعة:"زيزو مقاتل، إمام عاشور لاعب كبير وأشرف داري محارب ومحمد علي بن رمضان فنان".

وأوضح اللاعب المغربي أنه يتمنى أن يتوّج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، واصفًا القلعة الحمراء بـ "النادِ العظيم".

وأتم صاحب الـ 30 عامًا تصريحاته بالتنويه إلى رغبته في إلغاء تقنية الفيديو VAR وإلى أن لاعبه المفضل هو البرازيلي رونالدينيو.

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إمام عاشور أشرف بن شرقي زيزو محمد علي بن رمضان أشرف داري الأهلي
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