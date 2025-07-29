شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها القبض على لاعب بيراميدز رمضان صبحي وحفل زفاف شقيقة نجم الزمالك السابق شيكابالا.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز القصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.



"معرفش".. مصدر يكشف مفاجأة لمصراوي في أزمة القبض على رمضان صبحي

كشف مصدر مفاجأة بخصوص أزمة القبض على أزمة رمضان صبحي في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات أزمة رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

كشف مصدر آخر التطورات الخاصة بأزمة نجم وسط نادي بيراميدز رمضان صبحي، بعد إلقاء القبض عليه صباح اليوم الثلاثاء، في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من تركيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، بحفل زفاف شقيقته أمس الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





سبب القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي في مطار القاهرة، خلال العودة من تركيا، للتعرف على السبب.. اضغط هنا





لاعب الأهلي السابق يحتفل بعيد زواجه الـ 10

احتفل إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، بعيد زواجه الـ 10 على زوجته سهام محمد، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





لدينا عدد كبير.. صديق إمام عاشور يكشف مفاجأة بشأن رفض الزمالك عودة اللاعب

أثار انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي في يوليو من عام 2023 قادما من فريق ميتلاند الدنماركي، حالة واسعة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل ارتباط جماهير الزمالك الغريم التقليدي للمارد الأحمر باللاعب لكونه أحد نجوم الفريق السابقين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





6 صور لزوجة محمد النني الثانية من أمام الكعبة

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها مجموعة من الصورة خلال أدائها مناسك العمرة، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





6 صور لشيما صابر مع زوجها في المصيف

شاركت الإعلامية شيما صابر، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجها رامي صبري لاعب فاركو، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





"الحصول على 500 مليون".. مصدر يكشف حقيقة طلب إمام عاشور تعديل عقده في الأهلي

نفى أشرف عبد الناصر صديق إمام عاشور المقرب، كل ما تردد خلال الفترة الماضية، حول رغبة إمام في الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





10 صور لمشجع أهلاوي يهدي زيزو وأفشة هدايا تذكارية

حرص أحد جماهير النادي الأهلي، على تقديم بعض الهدايا التذكارية إلى ثنائي الفريق محمد مجدى أفشة وأحمد سيد زيزو، عقب نهاية مران الفريق أمس، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





"أزمة امتحان ونفي ".. أبرز 3 نقاط تلخص مشكلة رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد القبض عليه

وكان تم ضبط شابا يؤدي الامتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا في المعهد، وبعد ضبطه من قبل عميد المعهد اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، مقابل حصوله على مبلغ مالي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا