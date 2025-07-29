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مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات أزمة رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

07:30 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر آخر التطورات الخاصة بأزمة نجم وسط نادي بيراميدز رمضان صبحي، بعد إلقاء القبض عليه صباح اليوم الثلاثاء، في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من تركيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رمضان يتواجد حاليا في مديرية أمن الجيزة، رفقة محاميه".


وكان صبحي يتواجد رفقة بعثة فريق بيراميدز، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2025، في تركيا.


ويذكر أن قد تم إلقاء القبض على رمضان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على خلفية اتهامه بالتزوير.


وفي مايو الماضي 2025، تم ضبط أحد الأشخاص خلال أداء امتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد، وبعد ضبطه من قبل عميد المعهد اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، مقابل حصوله على مبلغ مالي.


ومن جهته كان قد نفى رمضان صبحي، وجود أي علاقة تجمعه بالشخص الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان.


وجاء بيان بيراميدز عقب الأزمة مباشرة في مايو الماضي كالتالي: "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق .. ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه".

أضاف: "نؤكد أن رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد".

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