كتب - يوسف محمد:

ألقت قوات الأمن منذ قليل القبض على لاعب وسط فريق بيراميدز رمضان صبحي في مطار القاهرة، خلال عودة اللاعب من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي في قضية تزوير بالجيزة.

وكان تم ضبط شابا يؤدي الامتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا في المعهد، وبعد ضبطه من قبل عميد المعهد اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، مقابل حصوله على مبلغ مالي.

ومع بدء النيابة في التحقيقات الخاصة بالواقعة، أثبتت اعترافات المتهم تورط متهمين اثنين أحدهما فرد أمن بالمعهد سهل دخوله بالمخالفة للقانون وتم ضبطه، بالإضافة إلى وجود شخص ثالث شاركهم في الخطة.

رد فعل رمضان صبحي وبيراميدز على الأزمة

ونفى رمضان صبحي في وقت سابق تورطه في هذه الأزمة من خلال بيان رسمي، عبر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، جاء كالتالي: "أكد أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب، أنه في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بإحدى المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة"، نود أن نوضح الآتي:

أضاف: "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق .. ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه".

أكمل: "نؤكد أن رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد".

واختتم: "نهيب بجميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تمس سمعة وشرف لاعب محترف كبير له مسيرة مشرفة داخل وخارج مصر، ونحتفظ بكامل حقوقنا القانونية تجاه من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة تمس اللاعب وعائلته".

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