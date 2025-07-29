سبب القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة

كتب - يوسف محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي في مطار القاهرة، خلال العودة من تركيا.

وكان رمضان صبحي تم اتهامه في وقت سابق بتهمة التزوير، بسبب محاولة أحد الأشخاص أداء الامتحانات بدلا منه بمعهد عال للسياحة بمركز أبو النمرس، في مايو الماضي.

ويذكر أن شابا، كان قد اعترف في مايو الماضي، بأنه يؤدي امتحان في أحد المعاهد العليا للسياحة، دون قيده بالمعهد بدلا من رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي كان قد نفى في وقت سابق، أي صلة له بالشخص المذكور بالواقعة وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص.

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