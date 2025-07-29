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سبب القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة

04:51 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025
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    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا
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    احتفال رمضان صبحي بدوري أبطال أفريقيا
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    احتفال رمضان صبحي بكأس دوري الأبطال
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    انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز
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    رمضان صبحي
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    رمضان صبحي 11_9
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    رمضان صبحي وأبنائه (1) (1)
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    رمضان صبحي وأبنائه (4) (1)
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    رمضان صبحي وزوجته 1_10
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    رمضان صبحي مع زوجته_11
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    رمضان صبحي رفقة زوجته ابنة إكرامي_3
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    رمضان صبحي وزوجته_11
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    رمضان صبحي مع هدرسفيلد
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    رمضان صبحي يحتفل بتخرج ابنه_14
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    رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته_15
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    رمضان صبحي مع ابنه في المدرسة_6
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    رمضان صبحي مع ابنه_7
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    رمضان صبحي مع زوجته في نزهة_9
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كتب - يوسف محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي في مطار القاهرة، خلال العودة من تركيا.

وكان رمضان صبحي تم اتهامه في وقت سابق بتهمة التزوير، بسبب محاولة أحد الأشخاص أداء الامتحانات بدلا منه بمعهد عال للسياحة بمركز أبو النمرس، في مايو الماضي.

ويذكر أن شابا، كان قد اعترف في مايو الماضي، بأنه يؤدي امتحان في أحد المعاهد العليا للسياحة، دون قيده بالمعهد بدلا من رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي كان قد نفى في وقت سابق، أي صلة له بالشخص المذكور بالواقعة وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص.

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رمضان صبحي القبض على رمضان صبحي نادي بيراميدز مطار القاهرة
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