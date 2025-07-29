كتب - يوسف محمد:

نفى أشرف عبد الناصر صديق إمام عاشور المقرب، كل ما تردد خلال الفترة الماضية، حول رغبة إمام في الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى طلب إمام عاشور الحصول على 500 مليون جنيه، لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات.

وقال عبد الناصر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس هناك أي أساس من الصحة، لما يتردد حول طلب إمام الحصول على 500 مليون جنيه في ثلاث مواسم".

وأضاف: "وكيل إمام عاشور أحمد يحيى، هو من يتحدث ويتفاوض مع النادي الأهلي بما يتناسب مع شروط النادي والعقود التي يتم تحديدها من قبل إدارة النادي".

واختتم أشرف تصريحاته: "إمام لم يتحدث بشكل شخصي مع أي مسؤول من قبل النادي الأهلي، من أجل زيادة قيمة عقده مع الفريق".

ويغيب إمام عاشور عن المارد الأحمر في الفترة الحالية، بسبب الإصابة التي يعاني منها وهى كسر في عظمة الترقوة، التي تعرض لها خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وخاض إمام عاشور رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي 40 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

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