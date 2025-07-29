كتب - يوسف محمد:

أثار انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي في يوليو من عام 2023 قادما من فريق ميتلاند الدنماركي، حالة واسعة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل ارتباط جماهير الزمالك الغريم التقليدي للمارد الأحمر باللاعب لكونه أحد نجوم الفريق السابقين.

وكان إمام عاشور انتقل من نادي الزمالك إلى فريق ميتلاند الدنماركي، في يناير 2023 قبل أن يعود إلى الدوري المصري بعد 6 أشهر فقط من بوابة النادي الأهلي، هو ما سبب صدمة كبيرة لدى جماهير الفارس الأبيض، التي لم تكن تستوعب انتقال نجمها الأول إلى الغريم التقليدي.

وكشف أشرف عبد الناصر صديق إمام عاشور المقرب، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عند انضمام إمام عاشور إلى الزمالك، كان يحصل على أقل عقد في الفريق، لكنه كان يحرص على تقديم أفضل المستويات مع الفريق، لم يكن ينظر إلى أي من لاعبي الفريق، على الرغم من حصول بعض زملائه على أضعاف راتبه".

وأضاف: "عند سفر إمام إلى الدنمارك للمشاركة مع نادي ميتلاند، لم يكن الأمر (كوبري) كما يقال وهدفه كان خوض رحلة احترافية مميزة، لكنه لم يوفق في رحلته الاحترافية بسبب الأجواء المختلفة وعدم حصوله على فرصة كاملة مع الفريق، كل هذه أمور تسببت في عودته سريعا إلى مصر".

وتابع: "رغبة إمام عند العودة إلى مصر، كانت استكمال مشواره مع نادي الزمالك، لتنفيذ وعده لمرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، قبل الاحتراف في الدوري الدنماركي ولكن تم إخباره عند العودة وأبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي آنذاك بهذا الأمر".

وأكمل: "تواصلت شخصيا مع خالد الغندور الذي كان يشغل عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك في ذلك الوقت، لإخباره برغبة إمام في العودة إلى نادي الزمالك، كان رده علي أن النادي لا يمتلك الأموال الكافية للتعاقد مع إمام، بالإضافة أن النادي يمتلك عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب".

واختتم أشرف تصريحاته: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك آنذاك، قال لإمام إذا كنت ترغب في العودة إلى الزمالك، عليك أن تخلص نفسك وتنهي أمورك مع فريق ميتلاند".

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