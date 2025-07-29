هل سيرحل ديانج لبيراميدز؟.. أحمد شوبير يوضح

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه من الطبيعي أن تكثر الشائعات خلال الفترة الجارية بخصوص مستقبل نجم خط الوسط المالي أليو ديانج بصفوف الأهلي.

وأضاف شوبير خلال تقديمه حلقة برنامجه حارس الأهلي مساء الإثنين:"ديانج سيكون حديث الصباح والمساء خلال الفترة المقبلة، هناك من يقول بيراميدز قدم له عرضًا أكثر من الأهلي وستسمع قصصًا من نسخ الخيال في أغلبها، ديانج محترف وآخر موسم له ومن حقه يفكر في مستقبله ومصيره وهي أمور طبيعية خاصة أن ديانج قد خاض الموسم الماضي معاراً بالدوري السعودي وقدم موسمًا مميزًا".

وأتم شوبير تصريحاته:"ديانج كذلك حين شارك بمباراة بورتو في كأس العالم للأندية ظهر بصورة أكثر من رائعة والجميع قال إنه لاعبًا مهمًا للفريق، والأهلي يكثف المفاوضات معه خلال الفترة الحالية لأنه لاعب مهم والأهلي في احتياج له ونتمنى الأمور تسير بشكل جيد".

ديانج صاحب الـ 27 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 2019/20 قادمًا من مولودية الجزائر ثم خاض الموسم الماضي معاراً لصفوف الخلود السعودي.

وشارك اللاعب المالي الدولي بقميص الخلود في الموسم الماضي بـ 32 مباراة سجل خلالها 3 أهداف خلال 2781 دقيقة لعب حصل خلالها على 5 بطاقات صفراء.

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