ماذا ينتظر جمهور الزمالك من جون إدوارد قبل أسبوع من غلق القيد؟



وصل سباق الانتقالات الصيفية بالدوري المصري للأمتار الأخيرة إذا يتبقى قرابة أسبوع حتى يتم غلق باب التعاقد مع اللاعبين وتسجيلهم بالقوائم الأساسية للأندية.

فترة الانتقالات الصيفية قد انطلقت بمصر يوم 2 يونيو الماضي وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري 2025/26 يوم 8 من الشهر ذاته.

نادي الزمالك تحت قيادة المدير الرياضي جون إدوارد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع 6 صفقات هي:المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف والفلسطيني آدم كايد، المغربي عبدالحميد معالي.

ولكن يتبقى بعض الملفات التي لم يحسمها جون إدوارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نستعرض 4 أمور ينتظر جمهور الزمالك حسمها خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد:

1) الجناح والظهير الأيمن

يعاني فريق الزمالك بمركزي الجناح الأيمن والظهير الأيمن بعد رحيل أحمد سيد "زيزو" واعتزال شيكابالا ورحيل محمد محمود وحمزة المثلوثي ولم يحسم مسؤولو الزمالك الملف بصورة نهائية حتى الآن.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك أوضح أن الزمالك اقترب من حسم اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن بعد تعثر صفقة تيدي أوكو، فيما يبحثون عن ظهير أيمن تحت السن ليكون مع عمر جابر.

2) حامد حمدان

لم يجد، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بنادي الزمالك لمصراوي، أي جديد في ملف ضم لاعب الوسط الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان إذ تتمسك إدارة النادي البترولي باستمراره بصفوفها وعدم رحيله لصفوف القلعة البيضاء وهو أمر ينتظر جمهور الزمالك حسمه في ظل تمسك اللاعب بفريقهم.

3) رحيل الجفالي والجزيري

يتوقف موقف الزمالك في قيد لاعبين أجانب جدد برحيل الثنائي أحمد الجفالي وسيف الجزيري وهو ما لم يحدث حتى الآن لذا لن يستطع الزمالك التعاقد مع جناح أيمن أو ظهير أيمن أجنبي كما كان يرغب وبالتبعية مع مهاجم أجنبي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، أن موقف الثنائي لم يحسم بعد إذ يرغب الجزيري في استكمال عقده مع النادي في حين يلقى الجفالي اهتماماً من مسؤولي المصري وفاركو ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية لاستعارة اللاعب.

وهو أمر ينتظر جمهور الزمالك من جون إدوارد حسمه لتعزيز صفوفهم بالمراكز الشاغرة بلاعبين أجانب.

4) صفقتان جديدتان

حسم مسؤولو الزمالك صفقتين جديدتين وهما محمد إسماعيل مدافع زد الذي أعلن ناديه مساء يوم أمس الإثنين انضمامه للزمالك ولاعب وسط البنك الأهلي أحمد ربيعة الذي أعلن مسؤولو ناديه في وقت سابق إتمام انتقاله لصفوف القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك سيعلن عن الصفقتين خلال اليومين المقبلين.



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