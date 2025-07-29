من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟

ذكرت إذاعة نسمة التونسية عبر مصادر بنادي البنزرتي يوم أمس الإثنين أن مدرب الأهلي خوسيه بيسيرو طلب تقريرًا مفصلاً عن ريان الرحيمي صاحب الـ 19 عامًا بعدما ظهر بصورة طيبة خلال مباراتهما في معسكر تونس.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قال في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء:"ماحدث عبارة عن إشادة من ريبيرو باللاعب ولكن لم يطلب أي تقارير عنه ولا يوجد أي مفاوضات لضم التونسي حتى الآن".

الأهلي كان قد ضم في مركز الظهير الأيسر اللاعب محمد شكري فيما يقترب كوكا الذي يجيد اللعب في المركز ذاته من الرحيل لصفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مما يشير إلى احتمالية وجود تفكير من مسؤولي الأهلي في تدعيم المركز ذاته.

الرحيمي يعد أحد مواهب نادي البنزرتي التونسي إذ تم تصعيده للفريق الأول وشارك بقميصه في موسم 22/23 وهو في عامه الـ17 إذ شارك في موسمه الأول بـ 7 مباريات بواقع 419 دقيقة حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة.

وزادت مشاركة اللاعب في الموسم التالي ليرتدي قميص البنزرتي في 18 مباراة حصل خلالها على بطاقة صفراء تحولت لحمراء خلال 1402 دقيقة لعب ثم شارك بـ 20 مباراة مع البنزرتي في الموسم الماضي 2024/25 صنع خلالها هدفًا.

وبالتوازي مع مسيرته مع البنزرتي كان يتدرج اللاعب بالفئات السنية المختلفة للمنتخب التونسي حتى وصل لفئة الشباب.

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