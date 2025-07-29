بسبب حسن شحاتة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي

كتب - يوسف محمد:

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته الطيبة، تجاه حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفني السابق للفراعنة.

وتعرض حسن شحاتة لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، تسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، والتي خضع بها إلى عملية جراحية.

وجاء نص بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على لفتته الكريمة تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية".

وأضاف: "قال المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، أن قرار السيد الرئيس يأتي في إطار حرص سيادته الدائم على رعاية الرياضة والرياضيين، الذين اعتادوا على الدوام من سيادته مواقفه الكريمة تجاههم وتقدير سيادته الدائم لرموز الرياضة والوطن".

واختتم: "كان الرئيس السيسي قد وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والاهتمام الطبي للكابتن حسن شحاتة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به".

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