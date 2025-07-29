مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

إنبي

مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:45

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

قرار من خوسيه ريبيرو بخصوص مباراة إنبي الودية اليوم

12:15 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 11 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو مع جمهور الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو رفقة محمد يوسف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي في مباراة ودية اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مختار التتش"، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الودية اليوم أمام إنبي.

وقال أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي"، على قناة الأهلي: "خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قرر بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي عدم إذاعة مباراة الفريق الودية أمام إنبي اليوم".

وأضاف:"قرار ريبيرو بعد إذاعة المباراة، جاء بسبب رغبته في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الذي سيعتمد عليه في الموسم المقبل، بجانب تطبيق بعض الجمل الفنية".

وعاد النادي الأهلي من معسكر الفريق في تونس، أمس الأحد بعد خوض مباراتين وديتين، أمام كلا من الملعب التونسي والبنزرتي التونسي أيضًا.

ونجح المارد الأحمر من تحقيق الفوز في المباراتين، حيث حقق الفوز على حساب الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حقق الفوز في المباراة الثانية على حساب البنزرتي بخماسية نظيفة.

أقرأ أيضًا:
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة طلب ريبيرو صفقة تونسية

مصدر يوضح لمصراوي مصير عمر فرج بعد عودته للزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوسيه ريبيرو النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الأهلي وإنبي قرار من ريبيرو بشأن مباراة الأهلي أمام إنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان