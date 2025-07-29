قرار من خوسيه ريبيرو بخصوص مباراة إنبي الودية اليوم

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي في مباراة ودية اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مختار التتش"، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الودية اليوم أمام إنبي.

وقال أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي"، على قناة الأهلي: "خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قرر بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي عدم إذاعة مباراة الفريق الودية أمام إنبي اليوم".

وأضاف:"قرار ريبيرو بعد إذاعة المباراة، جاء بسبب رغبته في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الذي سيعتمد عليه في الموسم المقبل، بجانب تطبيق بعض الجمل الفنية".

وعاد النادي الأهلي من معسكر الفريق في تونس، أمس الأحد بعد خوض مباراتين وديتين، أمام كلا من الملعب التونسي والبنزرتي التونسي أيضًا.

ونجح المارد الأحمر من تحقيق الفوز في المباراتين، حيث حقق الفوز على حساب الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حقق الفوز في المباراة الثانية على حساب البنزرتي بخماسية نظيفة.

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