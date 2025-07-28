كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المركز الإعلامي لنادي الزمالك الستار في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين عن صفقة الموهبة المغربية عبدالحميد معالي والتي تُعد السادسة له بعد المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف والفلسطيني آدم كايد.

معالي ليس المغربي الوحيد بصفوف الفريق الحالي للزمالك فهناك الظهير الأيسر محمود بنتايج وقلب الدفاع صلاح مصدق ومن قبلهما كان الثنائي المغربي الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الحالي وأوناجم لاعب كهرباء الإسماعيلية الحالي.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو التقديمي لصفقة معالي ـ صاحب الـ 19 عامًا ـ بوجود إسقاط على مواطنه نجم الزمالك السابق أشرف بنشرقي ـ صاحب الـ 30 عامًا ـ .. فما القصة؟

يُعرف منتخب المغرب بـ "أسود الأطلس" ومن هنا يستخدم المركز الإعلامي لأي نادِ الاسم في تقديم أي لاعب مغربي، الزمالك لجأ إلى قصة "موفاسا" و ابنه "سمبا" لتقديم الموهبة المغربية معالي.

ولم يظهر وجه معالي الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر في بداية الفيديو الذي عرض لحظة سقوط الأسد موفاسا ثم لقطة أخرى لظهور ابنه سمبا وصعوده للقمة وهو ما تم تفسيره على إنه إسقاط بأن معالي سيحتل مكانة بنشرقي في الزمالك.

وظهر بعد ذلك معالي بمقطع الفيديو وهو يعلن عن نفسه لاعبًا بنادي الزمالك.

وتدور قصة الأسد موفاسا عن مقتله بتخطيط من أخيه سكار الذي اقنع سمبا بعد ذلك بكونه السبب في مقتل ابيه ليهرب الأخير قبل أن يعود ويستعيد مملكة والده.

الزمالك ضم عبدالحميد معالي قادمًا من صفوف اتحاد طنجة لمدة 5 مواسم فيما كان قد ضم أشرف بنشرقي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2019/2020 قادمًا من الهلال السعودي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي.

بنشرقي الذي ينشط بالمركز ذاته لمعالي الجناح الأيسر شارك بقميص الزمالك بـ 109 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 لزملائه.. فهل يسير معالي على دربه؟

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