كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، حقيقة طلب لاعب وسط المارد الأحمر أحمد عبد القادر فسخ تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى دخول اللاعب في مفاوضات للانضمام إلى نادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي عبر قناة "الأهلي": "مصدر مقرب من أحمد عبد القادر أكد لي، أن اللاعب لم يتقدم بطلب لفسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي كما يثار في الفترة الماضية، أن اللاعب يحاول إحضار عرض للرحيل عن الأهلي".

وأضاف: "إذا تمكن اللاعب من إحضار عرض للنادي، سيوافق الأهلي على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إما في حالة عدم وصول أي عرض للأهلي لضم اللاعب سيكمل العام المتبقي في عقده مع الفريق بشكل طبيعي".

وتابع: "أؤكد للمرة الثانية أن اللاعب، دخل في مفاوضات مع عدد من مسؤولي نادي الزمالك للانتقال إلى الفريق، خلال الفترة المقبلة، الأهلي أخبر اللاعب أنه في حال إحضاره عرض مناسب سيوافق النادي على رحيله".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهلي لا يمانع بيع أحمد عبد القادر، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه، مما يصعب من فرصته في المشاركة مع الفريق في الموسم المقبل".

وكان أحمد عبد القادر، قضى الموسم الماضي 2024-2025 معارا إلى فريق قطر القطري، قبل أن يعود إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وظهر عبد القادر رفقة فريق قطر القطري خلال الموسم الماضي، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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