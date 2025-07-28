موعد مباراة الأهلي الودية أمام إنبي استعدادا للموسم الجديد

كتب - يوسف محمد:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته للموسم الجديد 2025-2026، المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة ودية غدا أمام فريق إنبي، في ثالث مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد، بعد خوض مباراتين في معسكر الفريق بتونس أمام كلا من الملعب التونسي وفريق البنزرتي التونسي أيضًا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام فريق إنبي غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وقرر المدير الفني الإسباني للمارد الأحمر خوسيه ريبيرو، عدم إذاعة مباراة الفريق الودية أمام إنبي غدا.

ويذكر أن الأهلي يستهل مبارياته في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق مودرن سبورت، يوم 9 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

والجدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، كانت قد أعلنت أمس الأحد، عن جدول مباريات الدوري المصري في الموسم المقبل 2025-2026.

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