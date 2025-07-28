كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف لوديك ميكلوشكو، المدير الرياضي لنادي بانيك أوسترافا التشيكي، عن سبب موافقتهم على انتقال نجمهم الجناح الأيسر البرازيلي إيفرتون لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لنادي بانيك أوسترافا التشيكي خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين:"عندما تفاوضنا مع إيفرتون على عقد قبل الموسم الماضي، كان العقد مشروطا أيضًا بأن يسمح له النادي بالمغادرة إذا تلقى عرضا أجنبيا مربحًا".

وأضاف ميكلوشكو:"لقد برزت هذه المشكلة عندما عرض عليه النادي القاهري عرضًا يفوق إمكانياتنا تمامًا، في الصيف الماضي تجاوزنا معاييرنا المالية لإبقائه هنا، لكننا غير قادرين على منافسة هذا العرض لذا يتم تنفيذ جزء من اتفاقنا المتبادل، وهو أنه إذا أبدى اللاعب اهتمامًا وكان هناك عرض مناسب للنادي، فسنسمح له بالرحيل".

وتابع المدير الرياضي لنادي بانيك أوسترافا التشيكي:"عندما انضم إلينا من سلافيا في الصيف قبل الماضي بعد إصابة طويلة وفترة لم يلعب فيها كثيرًا، لم يتوقع الكثيرون أن نتمكن من إعادته إلى مستواه هنا، لقد بذل جهدًا كبيرًا من أجل النادي وساهم بإنتاجيته، لكن الاحتفاظ بلاعب بهذه الكفاءة لفترة طويلة أمر غير واقعي في ظروفنا، خاطرنا بضمه وخاطرنا بأنه سيتألق، وسيسعى نادي أكثر ثراءً من الخارج لضمه لكن بشكل عام كانت صفقة انتقال رائعة لبانيك، ماليًا ورياضيًا".

وأردف مسؤول النادي:"لقد ساعد بانيك بشكل كبير، ونعتقد أنه يرى الأمر بنفس الطريقة من وجهة نظره، لعب هنا بعد إصابة خطيرة، وانتقاله إلينا ساعده في الحصول على عقد مغرٍ. نتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية".

ومن جانبه قال اللاعب البرازيلي:"أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في رحلتي هنا، للجماهير وزملائي والمدربين وجميع العاملين في النادي، سيظل الناد في قلبي دائمًا، أتمنى لكم التوفيق، وسأواصل دعمكم من بعيد".

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