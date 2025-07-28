فيروز حسام تحصد المركز الأول في تجارب منتخب ناشئي التايكوندو

حققت البطلة فيروز حسام، إنجازًا مميزًا بفوزها بالمركز الأول في وزن فوق ٥٩ كجم، خلال تجارب منتخب الناشئين للتايكوندو التي أُقيمت في مركز التنمية الرياضية بالجزيرة، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للتايكوندو، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس المقبل.

جاء تنظيم التجارب تحت رعاية المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس كل من الاتحادين الإفريقي والعربي للعبة، وبإشراف هيثم الجداوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخبات الناشئين، وبقيادة الدكتور أحمد زهران، بطل العالم في التايكوندو والمدير الفني لمنتخبات الناشئين.

وتهدف التجارب إلى اختبار عناصر جديدة من اللاعبين والوقوف على مستواهم الفني، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها منتخب الناشئين في بطولة العالم بالفجيرة في مايو الماضي، والتي أسفرت عن: "حصول البطلة جنى يسري (وزن 33 كجم) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وتحقيق يحيى حازم (وزن تحت 45 كجم) وزين الدين خالد (وزن 53 كجم) المركز الخامس، وإحراز ريتاج أحمد سعيد (وزن تحت 55 كجم)، وفراس أحمد (وزن تحت 41 كجم)، وسلمى عمرو (وزن تحت 59 كجم) المركز التاسع في أوزانهم".

وتعكس هذه الإنجازات مدى حرص الاتحاد المصري للتايكوندو على دعم المواهب الشابة وإعدادها للمنافسات الدولية القادمة بقوة.