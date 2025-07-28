مصدر يكشف لمصراوي حقيقة طلب ريبيرو صفقة تونسية

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي ما تردد عن طلب المدير الفني الإسباني خوسيه ريبرو التعاقد مع الظهير الأيسر بصفوف فريق البنزرتي التونسي ريان الرحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن ما تم تداوله أمر غير صحيح، مضيفًا:"ماحدث عبارة عن أشادة من ريبيرو باللاعب ولكن لم يطلب أي تقارير عنه ولا يوجد أي مفاوضات لضم اللاعب".

وذكرت إذاعة نسمة التونسية عبر مصادر بنادي البنزرتي في وقت سابق من اليوم أن مدرب الأهلي ريبيرو طلب تقريرًا مفصلاً عن ريان الرحيمي بعدما ظهر بصورة طيبة خلال مباراتهما في معسكر تونس.

وتدرج اللاعب صاحب الـ 19 عاماً بالفئات السنية المختلفة لمنتخب تونس حتى منتخب الشباب.

وشارك اللاعب بقميص البنزرتي في 45 مباراة صنع خلالها هدفاً.

وخاض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل إذ فاز في المباراة الأولى أمام الملعب التونسي برباعية مقابل هدف فيما فاز بخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي في المباراة الثانية.

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