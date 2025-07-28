مصدر يوضح لمصراوي مصير عمر فرج بعد عودته للزمالك

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك عن موقفهم من عودة المحترف الفلسطيني بصفوفهم عمر فرج بعد انتهاء إعارته لنادي ديجرفورس السويدي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن الجهاز الفني للفريق لم يحسم حتى الآن موقف المهاجم الفلسطيني الدولي.

اللاعب كان قد خرج في يناير الماضي من صفوف الزمالك معاراً لنادي ديجرفورس.

صاحب الـ 23 عاماً كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من نادي أيك سولنا السويدي.

وخاض المهاجم الفلسطيني الدولي بقميص الزمالك 5 مباريات سجل خلالها هدفًا، فيما شارك بقميص نادي ديجرفورس بـ 31 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفًا.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن الجهاز الفني لفريق الزمالك لم يحسم بعد موقفه النهائي من استمرار عمر فرج مع الفريق من عدمه.

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