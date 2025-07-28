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الزمالك يستعيد محترفه بعد قرابة 6 أشهر من رحيله.. هل سيستمر معه؟

08:41 م الإثنين 28 يوليو 2025
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    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    المهاجم الفلسطيني عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
  • عرض 16 صورة
    عمر فرج
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    عمر فرج 1
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    عمر فرج
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ديجرفورس السويدي عن انتهاء فترة استعارته للمهاجم الفلسطيني عمر فرج ليعود مرة أخرى إلى نادي الزمالك.

ونشرت حسابات نادي ديجرفورس اليوم الإثنين تصميمًا للاعب عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي مُذيلة إياه بتعليق:"شكرا لك على كل شيء عمر فرج.. وكانت المباراة أمام نورشوبينغ هي الأخيرة لعمر فرج، الذي يعود الآن إلى الزمالك من فترة الإعارة".

وأتم النادي السويدي تصريحاته بقوله:"نشكر عمر مرة أخرى على مساهماته ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

اللاعب كان قد خرج في يناير الماضي من صفوف الزمالك معاراً لنادي ديجرفورس.

صاحب الـ 23 عاماً كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من نادي أيك سولنا السويدي.

وخاض المهاجم الفلسطيني الدولي بقميص الزمالك 5 مباريات سجل خلالها هدفًا، فيما شارك بقميص نادي ديجرفورس بـ 31 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفًا.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن الجهاز الفني لفريق الزمالك لم يحسم بعد موقفه النهائي من استمرار عمر فرج مع الفريق من عدمه.

ويضم الزمالك في مركز المهاجم أكثر من لاعب على رأسهم المغربي سيف الجزيري، ناصر منسي، عمرو ناصر.

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