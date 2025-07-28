بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على بطل إيران (صور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره في دولة تركيا بالفوز على فريق تراكتور بطل الدوري الإيراني بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد 2025/26.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يتقدم الفريق الإيراني مع بداية الشوط الثاني.

ورد بيراميدز سريعًا بهدف التعادل عن طريق الهداف فيستون ماييلي من تمريرة محمد الشيبي، قبل أن يسجل مدافع تراكتور الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعدما فشل في التعامل مع تمريرة قوية من عبد الرحمن مجدي.

وجاء تشكيل الشوط الأول لفريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني بالوافد الجديد، البرازيلي إيفرتون داسيلفا، قبل أن يجري عدة تبديلات مع الدقيقة ٦٠، بمشاركة الحارس زياد هيثم، وكذلك كريم حافظ ومحمود مرعي وأحمد سامي وطارق علاء، ومهند لاشين وعبد الرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة ومحمد رضا بوبو ومروان حمدي.

اقرأ أيضًا:

ما هو معبد "إيكوين" الياباني الذي خضع به صلاح لجلسة تأمل؟ (صور)

"تألق في الودية أمام ريبيرو".. الأهلي يفاوض ظهير البنزرتي التونسي



