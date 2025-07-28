"تألق في الودية أمام ريبيرو".. الأهلي يفاوض ظهير البنزرتي التونسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن اهتمام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو بتدعيم مركز الظهير الأيسر حتى بعد التعاقد مع محمد شكري.

وذكرت إذاعة نسمة التونسية عبر مصادر بنادي البنزرتي اليوم الإثنين أن مدرب الأهلي طلب تقريرًا مفصلاً عن ريان الرحيمي صاحب الـ 19 عامًا بعدما ظهر بصورة طيبة خلال مباراتهما في معسكر تونس.

وتدرج اللاعب صاحب الـ 19 عاماً كذلك بالفئات السنية المختلفة لمنتخب تونس حتى منتخب الشباب.

وشارك اللاعب بقميص البنزرتي في 45 مباراة صنع خلالها هدفاً.

وخاض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل إذ فاز في المباراة الأولى أمام الملعب التونسي برباعية مقابل هدف فيما فاز بخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي في المباراة الثانية.

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