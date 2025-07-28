صفقة جديدة تنتظم بمران الزمالك



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت تدريبات فريق الزمالك اليوم الإثنين انتظام الوافد المغربي الجديد على صفوف القلعة البيضاء عبدالحميد معالي.

وعاود فريق الزمالك مساء اليوم تدريباته على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات يوم أمس الأحد بعد انتهاء معسكرهم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك عبد الحميد معالي في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب التدريبات الفنية مع زملائه بالفريق بعدما أعلن الزمالك في وقت سابق من اليوم التعاقد معه لمدة 5 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وخاض محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأمثل، بسب الإصابة التي تعرضا لها في معسكر الفريق الأخير وكانت عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى بنتايج ومصدق مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بجانب الركض حول الملعب في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

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