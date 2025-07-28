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الإسماعيلي يعيد محترفه في ظل أزمة إيقاف القيد

06:27 م الإثنين 28 يوليو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الإسماعيلي انضمام المحترف البوريكنابي إريك تراوري اليوم الإثنين لمعسكرهم المقامة في برج العرب؛ استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وأشار نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن اللاعب سيصل من بوركينا فاسو عند الثامنة مساءً بعدما توصل مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن لاتفاق مع اللاعب لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد قرر عدم تجديد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 عامًا قبل أن يتفق معه على العودة في ظل إيقاف القيد.

يذكر أن لاعب الوسط البوريكنابي الدولي قد بدأ مسيرته مع الأندية المصرية في موسم 2015/16 حين انضم لصفوف نادي أسوان ومنه لصفوف مصر المقاصة ثم بيراميدز وإنبي والإسماعيلي.

وشارك اللاعب بقميص نادي الإسماعيلي بـ 47 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة لزملائه.

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إيريك تراوري الإسماعيلي الدوري المصري
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