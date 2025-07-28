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أول تعليق من المغربي عبدالحميد معالي بعد الانضمام للزمالك

05:58 م الإثنين 28 يوليه 2025
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  • عرض 5 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 5 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 5 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 5 صورة
    عبدالحميد معالي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى الوافد المغربي الجديد على صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عبدالحميد معالي، سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عامًا قادمًا من صفوف اتحاد طنجة المغربي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال معالي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم:"لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء وسعيد بالأجواء داخل نادي الزمالك وبحالة الترحاب والحب التي وجدها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني".

وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي للظهور بأفضل مستوى، مشيرًا إلى أنه يطمح في تحقيق كافة البطولات التي سيشارك فيها مع الفريق الأبيض.

وأتم عبد الحميد معالي تصريحاته قائلاً:" أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق كي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات".

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