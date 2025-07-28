"يوناني الجنسية".. الأهلي يعلن بديل أوجستي بوش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع المدرب القبرصي اليوناني لينوس جافريل لقيادة الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة موسمين.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن المدرب لينوس جافريل يمتلك سيرة ذاتية حقق خلالها نجاحات كبيرة على كافة الأصعدة، من خلال قيادته للأندية على المستويين الأوروبي والعربي.

ويأتي تعاقد الأهلي مع لينوس جافريل لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الإسباني أوجستي بوش الذي رحلّ عن الأهلي مطلع شهر يوليو الجاري.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي، حينها إلى أن طارق الغنام سيستمر في منصبه كمدير لفريق الرجال، أحمد الجارحي في منصب المدرب العام، بالإضافة إلى استمرار رامي الدياسطي مدرب.

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