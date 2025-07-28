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رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا

04:44 م الإثنين 28 يوليه 2025

إيفرتون داسيلفا

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كتب - محمد القرش

في إطار خطة الإدارة التنفيذية بنادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، في دعم فريق الكرة الأول، بأفضل العناصر استعدادا لمنافسات الموسم الجديد والتي تشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية وكذلك الدولية.

نجحت إدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني، في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي المتميز إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق بطل قارة أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق بيان النادي.

ويبلغ النجم البرازيلي الجديد من العمر ٢٨ عاما حيث أنه من مواليد ٢٨ ديسمبر من عام ١٩٩٦، ويجيد في مركز الجناح الأيسر وكذلك الهجوم، ويتميز بالقدرة الكبيرة على التسجيل وهز الشباك وكذلك صناعة الأهداف، بجانب المهارات الرائعة التي يمتلكها اللاعب.

وسبق لإيفرتون داسيلفا أن لعب في صفوف عدد من الأندية من بينها سلافيا براج التشيكي وكذلك بانيك أوسترافا قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وخلال ٧٠ مباراة لعبها البرازيلي في صفوف ناديه السابق نجح في المساهمة بـ٤٣ هدفا، بعدما سجل ٣٠ هدفا وصنع ١٣ آخرين، في مختلف البطولات.

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إيفرتون داسيلفا بيراميدز الدوري المصري
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