نادر السيد: الزمالك سيحصل على تعويض من تيدي

كتب- محمد خيري:

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن قرعة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة التي أقيمت بالأمس

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على رادو ميجا إف إم: "إعلان جدول الدوري كان ينقصه تحديد مواعيد المباريات"

وأضاف: "عدم إعلان مواعيد مباريات الدوري يؤثر على استعدادات الأندية، والأجندة الدولية والارتباطات القارية والافريقية معروفة ومحددة وعدم الإعلان غير مقنع بالنسبة لي".

وعن موقف الزمالك في أزمته مع اللاعب تيدي أوكو بوجود عقد ثلاثي مع اللاعب، قال السيد: "بحسب معلوماتي ان الاتفاق الثلاثي بشأن اللاعب تيدي أوكو مع الزمالك مُلزم لجميع الإطراف بسبب الإيميلات، والزمالك سيحصل على تعويض مالي".

وتابع: "حال رغبة الزمالك في عدم التعاقد مع اللاعب كان اللاعب سيحصل على تعويض من النادي، والأمور كلها تعويضات مالية في الأخر، ولكن الزمالك سيحصل على تعويض من النادي الذي سيذهب له تيدي أوكو".

وأردف: "تأخير الرياض السعودي في إعلان التعاقد مع أوكو بسبب إنه سيلزم بدفع تعويض مالي بسبب اللاعب حال تم الإعلان عن الصفقة".

وأكمل: "الصفقات الجديدة للزمالك نحتاج إلى رؤيتها، ولم يعرض عليا منصب المدير الرياضي للزمالك، ولو تم عرض عليا المنصب سأوافق بكل تأكيد وامتلك من الخبرات لهذا المنصب واتمنى بكل تأكيد تولي هذا المنصب في نادي الزمالك".