مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
18:00

تراكتور

جميع المباريات

إعلان

"شبح ميشالاك يعود".. شوبير يكشف صفقة أوروبية مرتقبة في الزمالك

04:18 م الإثنين 28 يوليو 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، احتمالية إبرام نادي الزمالك، صفقة لاعب أوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بعض الوسطاء طرحوا اسم اللاعب الروماني أندري كورديا، لتدعيم صفوف الزمالك".

وأضاف: "أندريا يلعب في مركز جناح أيمن يبلغ من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف الطائي السعودي، وهو حاليًا لاعب حر".

وأكمل: "كورديا معروض على فيريرا المدير الفني للزمالك، وتبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو".

وأوضح: "اللاعب خلال آخر موسمين خاض 65 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 13 آخر، وهي أرقام جيدة، ولكن رغم جودة الأرقام، أتمنى من إدارة الزمالك أن تدرس الصفقة بعناية وأن تتريث".

وأختتم تصريحاته: "الزمالك لا يتحمل الدخول في أزمة جديدة، ونأمل ألا يتكرر سيناريو كونراد ميشالاك، الذي كانت تحيط به العديد من المشكلات لا يصح الحديث عنها الآن، لكنه جاء ورحل دون أن يترك بصمة تُذكر، بينما بقيت الأزمة فقط".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير برنامج مع شوبير أندري كورديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حان وقت وقف حرب غزة ونداء خاص لترامب.. كلمة السيسي بشأن أزمة غزة -فيديو
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟