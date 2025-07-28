"شبح ميشالاك يعود".. شوبير يكشف صفقة أوروبية مرتقبة في الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، احتمالية إبرام نادي الزمالك، صفقة لاعب أوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بعض الوسطاء طرحوا اسم اللاعب الروماني أندري كورديا، لتدعيم صفوف الزمالك".

وأضاف: "أندريا يلعب في مركز جناح أيمن يبلغ من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف الطائي السعودي، وهو حاليًا لاعب حر".

وأكمل: "كورديا معروض على فيريرا المدير الفني للزمالك، وتبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو".

وأوضح: "اللاعب خلال آخر موسمين خاض 65 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 13 آخر، وهي أرقام جيدة، ولكن رغم جودة الأرقام، أتمنى من إدارة الزمالك أن تدرس الصفقة بعناية وأن تتريث".

وأختتم تصريحاته: "الزمالك لا يتحمل الدخول في أزمة جديدة، ونأمل ألا يتكرر سيناريو كونراد ميشالاك، الذي كانت تحيط به العديد من المشكلات لا يصح الحديث عنها الآن، لكنه جاء ورحل دون أن يترك بصمة تُذكر، بينما بقيت الأزمة فقط".