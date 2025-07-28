"كل التوفيق في رحلتك القادمة".. زد يودع صفقة الزمالك الجديدة

كتب- محمد خيري:

حرص نادي زد على توجيه رسالة شكر، إلى لاعبه محمد إسماعيل عقب انضمامه لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي زد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب وكتب: "شكرا لك .. كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك".

ولم يعلن نادي الزمالك حتى الآن عن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب محمد إسماعيل، ولكنه سوف يشارك في المران اليوم لأول مرة.

ووقع محمد إسماعيل، على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة 5 مواسم مقبلة، بعد وصول الطرفين لاتفاق مالي مرضي.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وأيضا عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني أدم كايد لمدة ثلاث مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.